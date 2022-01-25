任家萱（Selina）主演鬼片《頭七》25日公開超前導預告和前導海報，這是Selina首度挑大樑，她坦言自己其實相當膽小，向來「敬鬼神而遠之」，這次卻要挑戰鬼片，她表示確實在拍攝時一度感受到「不舒服」，就連導演沈丹桂都看出她的不對勁，卻提醒她「要記住這個真正害怕的感覺。」她也把這種「不舒服感」牢記在心，後續拍撞鬼畫面時都拿出來運用，毫不偽裝的將驚悚害怕的樣子呈現在眾人面前。

Selina在片中因接獲家族長輩離世的消息，帶著飾演女兒的「小嘉玲」吳以涵回老家參加頭七，許多場景都在一棟兩層老宅拍攝，Selina表示「我最害怕的場景就在老家的閣樓，我只要一到那個空間，就會很不舒服」，因為閣樓空間狹小，充滿灰塵而且相當破舊，各種雜物堆得亂七八糟，她仍記得拍完該場戲後，導演詢問她是否真的很害怕，因為她當時的恐懼感已經徹底暴露在鏡頭前。

《頭七》The Funeral 超前導預告

最新釋出的海報上，鮮紅的「頭七」2字浮現在靈堂的白色輓聯上，而預告中，守靈中的家族成員分成兩邊跪坐在莊嚴的靈堂內，眾人一起回頭，卻不見任何悲傷情緒，全都面無表情，氣氛痛苦凝滯，畫面震懾人心，也讓人想一探究竟，這場頭七的主角究竟是誰，而當往生者在死後第七天返家敲門，這群守靈人中有誰會因此被帶走。該片4月1日上映。