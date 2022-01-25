租屋蟑螂拒搬離竟用這招！花蓮1名房東控訴遇到租約到期、不肯搬離的房客，該房客去年11月就已到期，但直到今年仍未搬走，房東日前下最後通牒，沒想到卻收到對方匯來1萬元，對方稱民法規定遲付租金總額未達2個月租金，不得強制解約，讓房東看傻眼，最後房子雖順利拿回，內部狀況卻慘不忍睹。

該房東在臉書「爆料公社」發文稱，該名房客早在去年11月30日租約到期並表達不續租，但一直到今年1月都沒有搬離，房租從去年9月就未繳，原PO近日強調要點收房子，房客卻在本月6日突然匯進1萬，稱已經有繳部分房租，不讓房東強制解約。

該房客去年11月就已到期租約，但直到今年仍未搬走，房東日前下最後通牒，沒想到卻收到對方匯來1萬元，原來房客為此讓房東無法強制解約。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該房客去年11月就已到期租約，但直到今年仍未搬走，房東日前下最後通牒，沒想到卻收到對方匯來1萬元，原來房客為此讓房東無法強制解約。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該房東說，房客找出法條主張遲付租金總額未達2個月租金，不得強制解約，連他到了房屋門口都不能進入，找來警察只能在門口勸說，須等法院允許強制執行，房客則傳訊息強調原PO不具備強制要件，要原PO停止斷電和移開擋在門口的鞋櫃，目前雙方經協調，原PO已要回房屋。

但該房東事後PO出房屋內部照片，只見屋內陽台佈滿寵物排泄物，房間、廁所雜亂不堪、全是垃圾；其他網友則留言「很厲害專業租屋蟑螂，尤其突然匯款10000，根本神操作」、「有時候真的不要怪房東摳門小氣，因為大家的善心，都是被某些房客給磨滅掉的」、「隔著螢幕都能聞到濃濃的味道」。