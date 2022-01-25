受到美國聯準會(Fed)即將啟動升息循環甚至是快速啟動縮表，還有高居不下的通膨，以及烏俄衝突等地緣政治風險劇增，都讓美股出現陷入劇烈修正的風險。對此，有美股技術分析教父之名的資深技術分析師Ralph Acampora日前警告，美股看漲行情將終結，預測股市接下來下跌20%都不意外。

據《Marketwatch》報導，Ralph Acampora認為，近期股市大幅回條對於前景相當不利，這更是個逆轉格局的關鍵點。Ralph Acampora於1967年開始在華爾街的職涯，他說明他看過太多次的熊市，並指出目前美股多年的多頭格局可能告終。他形容，過去1年半時間，真的出現太多難以置信的事情，若從上周二開始美股出現大幅度下修開始，他會說股市跌幅至少10%，幾天之後他就把幅度調升至20%之上。

美股周一(25日)在地緣政治風險上升、通膨以及美國聯準會升息壓力劇增，導致道瓊指數一度重挫千點，終場則是由買盤逢低進場，終場收漲百點。Ralph Acampora表示，市場看漲意願減弱，其中也包括劇烈修正的加密貨幣市場，彼特幣低於4萬美元就是市場情緒的重大崩潰。

Ralph Acampora認為，目前正在討論熊市狀況，但投資人也不要過度悲觀，他表示目前仍有驚人的市場，每隔一段時間就有辦法看到歷史高點，只是以他的經驗來看，短期看不到創新高的跡象。Ralph Acampora指出，目前還有一個隱憂就是停滯性通膨，這可能抑制股市上升趨勢長達數年之久。