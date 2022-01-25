2022年底台北市長選戰，民調支持度誰最被看好？據《TVBS》20日公布的民調結果顯示，若藍委蔣萬安對決衛福部長陳時中與台北市副市長黃珊珊，蔣萬安支持度為40%，陳時中29%、黃珊珊19%。對此，藍委賴士葆今日受訪時分析，國民黨現在民調只有2成多，反觀蔣萬安的民調有4成，可見蔣萬安的盤已經大於國民黨了。

2022台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊（左起）、國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中呼聲高。（合成圖／摘自臉書、資料照）

根據港媒《中評社》25日報導，立委曾銘宗、賴士葆接受《中評社》訪問談及台北市長選戰，曾銘宗指出，根據我們所理解的，現在其實蔣萬安的民調相對高，但也選戰瞬息萬變，我們會做最好的準備。

對於媒體詢問「親民黨籍黃珊珊受柯文哲支持，聲量相對高，黃珊珊參選是否將對蔣萬安選情造成影響？」賴士葆受訪時指出，聲量高不代表就有選票，這是兩件事，否則網紅們一定一個個當選，看聲量最高的網紅是誰，叫他出來選總統不是更好嗎？

對於TVBS民調顯示，蔣萬安目前支持度4成，仍不到5成，外界好奇，「蔣萬安要怎麼樣拓展深藍之外的票源？」賴士葆指出，蔣萬安現在就有非深藍的票啊，國民黨民調不是才2成（美麗島電子報昨日公布民調，民眾對國民黨好感度僅2成2），蔣萬安有4成，可見蔣萬安的盤已經大於國民黨了，自己不擔心，就算沒過五成，但那個台北市長民調的表態總數可能不到百分之百，這都要計算下去，這樣蔣萬安都有四成，所以不用擔心。