大陸外交部今天（25日）舉行例行記者會上，有記者提問：當地時間1月24日，在北京2022年冬奧即將倒計時10天之際，聯合國秘書長古特雷斯發表書面講話，呼籲各國在北京冬奧會期間遵守休戰協議，請問中方對此有何評論？

大陸外交部發言人趙立堅首先表示，中方歡迎並堅定支持聯合國秘書長古特雷斯發表的書面講話。

趙立堅指出，奧林匹克休戰傳統源遠流長，承載著人類渴望和平、守望相助的美好追求，同聯合國維護國際和平與安全的初心使命一脈相承。不久前，第76屆聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，這彰顯了國際社會對中國成功舉辦冬奧會的堅定信心，匯聚了世界各國人民守望團結合作、維護世界和平願景的磅礡力量。

趙立堅說，中方始終堅守和平承諾，踐行真正的多邊主義，深入參與和支持聯合國事業，也踴躍參與夏季、冬季奧運會，並支持歷屆休戰決議，為通過體育維護世界和平、促進各國發展、增進人民友誼注入了中國力量。中方也呼籲各國以北京冬奧會為契機，以對話消弭分歧，以合作替代對抗，增進相互理解，增進世界和平與發展。

趙立堅最後強調：「還有10天，奧林匹克火種將在北京再次點燃，中國有信心同各方一道，踐行更團結的奧林匹克精神，以北京冬奧會為契機，攜手邁向一個和平、更美好的未來。」