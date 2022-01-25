永和大陳地區單元3公辦都更案，今天上午由新北市住都中心董事長陳純敬及得標人皇翔建設(2545)董事長廖年吉完成簽約。這項號稱「近年最複雜」的公辦都更案，皇翔表示，大陳單元3公辦都更案面積約1.3公頃，總投資額約160億元，預估創造近300億產值！

皇翔建設董事長廖年吉指出，這個案子創造很多第一，是新北市住都中心成立以來第一個公辦都更案，也是住都中心整合中住戶同意速度第一的案子，所以皇翔建設品質也要第一。

新北住都中心指出，單元3地主近250戶，產權極為複雜，去年3月進場整合，期間即便受新冠肺炎疫情影響，中心仍達成9月公告招商、今年1月順利選出興建廠商的目標，若如期於今年底動工，更將是歷來最快動工的公辦都更案。本案目前取得超過95%意願書，後續會努力往100%邁進，大幅降低廠商開發風險。

大陳單元3公辦都更案面積約1.3公頃，總投資額約160億，預估創造近300億產值，皇翔建設請到國際知名團隊-日本丹下建築事務所、上圓聯合事務所共同規劃本案，未來更新後將打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築，也會配合新北市市場改造計畫，興建結合科技、環保、現代化的永和新生市場，並在單元3、4之間的法定空地打造中央公園供鄰里使用，塑造地區新亮點，讓在地居民享受完善的生活機能及優質居住環境。