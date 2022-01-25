因原物料成本大增，以及與員工獎金等相關一次性費用所致，韓國現代汽車25日最新季報顯示，上季獲利大減近5成，遠低於市場預期。

至於子公司起亞上季淨利為5470億韓元，約4.56億美元，而2020年同期為1.1兆韓元，遜於市場預估的1.5兆韓元。業界認為，原物料價格大漲、零組件短缺，以及物流不順等，可能會進一步推升成本。

Eugene投資證券也認為，大宗物資都在漲價，很難找到沒在漲的。