《國際產業》支出劇增 現代汽車上季獲利腰斬 16:482022/01/25 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因原物料成本大增，以及與員工獎金等相關一次性費用所致，韓國現代汽車25日最新季報顯示，上季獲利大減近5成，遠低於市場預期。 至於子公司起亞上季淨利為5470億韓元，約4.56億美元，而2020年同期為1.1兆韓元，遜於市場預估的1.5兆韓元。業界認為，原物料價格大漲、零組件短缺，以及物流不順等，可能會進一步推升成本。 Eugene投資證券也認為，大宗物資都在漲價，很難找到沒在漲的。 《國際經濟》東歐緊張局勢升高 油價上揚 富國廣召海外護理師抗Omicron 加劇窮國人力荒 #現代汽車 #上季獲利 #兆韓 #國際產業 #劇增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看大陸》現在怎麼流行找「廣場舞大媽」拍片了 07:202022/01/23 兩岸徵文 台股價跌量增、價漲量縮 不宜躁進 16:392022/01/24 財經 《國際產業》飛利浦估下半年強勁復甦 全年獲利增 15:402022/01/24 財經 楊蓮英及陳夏生傳承京劇、繩結藝術 登錄為北市無形文化資產保存者 15:132022/01/25 生活 喊柯文哲「先生」被綠議員酸 陳佩琪反擊了：真不知論點是什麼 19:442022/01/24 政治 本土劇女神自爆秘婚又離婚「驚人藏子內幕」全被掀 10:572022/01/23 娛樂 與吳奇隆、何潤東結戲緣 吳謹言曝兩大男神私下共同點 16:002022/01/23 娛樂 松下洸平熬10年出頭 幾度想放棄 04:102022/01/25 娛樂新聞 中嘉寬頻「1＋1暢影派對」119元 春節宅家追劇 14:202022/01/25 財經 權證星光大道－貿聯 完成併購LEONI 04:102022/01/24 證券．權證 俄烏戰火將起？歐美股重挫 04:102022/01/25 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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