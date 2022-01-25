民調曝年輕人支持度勝蔣萬安 陳時中自曝：小學生對我好感度最佳

台北市長選舉將於年底投票，藍綠兩大熱門人選立委蔣萬安、衛福部長陳時中2人的民調對決，也成為各界關注的焦點，有民調顯示，在年輕族群中陳時中支持度高於蔣萬安。陳時中今天(25日)自爆，最自己好感度最佳的年齡層是在小學四、五年級，而此事也在網路上引發網友熱議。

根據近期藍營內部民調顯示，蔣萬安若參選台北市長，最大競爭對手就是衛福部長、指揮中心指揮官陳時中，且若台北市副市長黃珊珊參選，「三腳督」的情況下，對蔣萬安來說將更不樂觀。

對於民調指出年輕族群間的支持度高於蔣萬安，是否會增添參選意願？陳時中今天在記者會上被問到此問題時，並未給出正面回應，反倒是透露自己好感度最佳的年齡層應是在小學四至五年級，「因為收到的信中，也是以這年齡層最多」。

陳時中的回答，也在PTT上引發網友熱議，「聖結石被取代了」、「恭喜，十年後選總統剛好首投族」、「沒投票權笑死」、「啊就為台北市長選舉鋪路啊，司馬昭之心」、「好好笑喔，時中」、「問這個他就會了 沒順便配個紅酒麥克風？」、「啊是能投喔？」、「看來造神教育成效不斐」、「當場沒嗨歌嗨起來嘻嘻」、「齁齁齁，但是沒有投票權，嗚嗚嗚」、「我是相信啦，一堆年輕人喜歡這味」。