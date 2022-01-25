陳男與超商洪姓加盟老闆在前年8月間共謀「假強盜詐保」，他得知保險箱鑰匙藏放處後，涉嫌變卦為「真偷竊」，凌晨向超商店員佯稱修冷氣，入內竊走保險箱內146萬餘元後逃離。事後，洪男發現保險箱內現金不翼而飛，疑遭「黑吃黑」而報警，陳男到案否認行竊，一審法官不採信，依竊盜罪判刑1年8月，仍可上訴。

判決書指出，有加盟、經營超商經驗的陳男因缺錢花用，2020年8月間與1間超商加盟老闆洪男共謀「假強盜詐保」，計畫由陳男帶人蒙面潛伏店內，搶走超商保險箱內現金，除贓款朋分花用外，超商被搶還可獲保險公司理賠。

事前，洪男還帶陳男進超商辦公室，秀出藏放保險箱鑰匙位置。沒想到，陳男竟變卦，涉嫌另謀「改搶為竊」。 2020年10月5日凌晨找1名同夥進店內支開店員，他佯稱修冷氣逕進2樓辦公室，以鑰匙竊走保險箱內現金146萬餘元後離開，一路輾轉換乘3輛計程車，再投宿旅館。

洪男上午到店內發現保險箱內現金不翼而飛，又聯絡不到陳男，因認為遭竊並未在保險承保範圍，恐遭「黑吃黑」而向警方報案，並供出合謀「假強盜詐保」等事。

陳男到案否認行竊，辯稱是洪男提議「假強盜詐保」，他認為風險高並無意願，當天只是去看裝修冷氣。陳男的辯護律師則指稱，陳男與洪男當天相約到場勘查作案地形，陳男因苦等不到人，才自行搭計程車離去。

台中地院法官以店員等人證詞、陳男大費周章迂迴繞路換乘計程車離去等可疑行徑，不採信陳男說詞，以他犯後否認犯行、毫無悔意，且尚未返還贓款，依竊盜罪判刑1年8月。