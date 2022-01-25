在數位化經濟與科技發展下，中國大陸稅務法規和監管方式正發生大幅度變化，稅收政策也為實現「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標不斷演進。安永聯合會計師事務所舉辦網路研討會，回顧中國大陸2021年度企業所得稅政策更新及風控點管理、研發費用和高新技術政策更新以及碳中和相關稅收政策，協助企業因應各項稅務風險，並提前規劃未來稅務。

中國大陸近年施行減稅降費政策，以期減少企業稅負，提高企業經濟效益和規模並促進繼續投資，刺激經濟成長。與此同時，為擴大稅基，持續加强徵收管理，包括日常評估與管理、異常稅務風控指標等特別檢查／稽查，千戶大企業集團遭到監管，納稅人面臨的潛在稅收風險更加充滿變數。

中國大陸在研發費用和高新技術政策更新的方面，2021年研發活動稅收優惠政策比例上提升加預繳扣除，研發減稅加大力道。

安永（中國）企業諮詢有限公司稅務總監肖彪分享，在研發費用加計扣除預繳申報需關注事項的相關法規上，企業2021年10月分預繳申報第3季（按季預繳）或9月分（按月預繳）企業所得稅時，可以自主選擇就前三季研發費用享受加計扣除優惠政策，採取「真實發生、自行判別、申報享受、相關資料留存備查」辦理方式；對預繳申報期未選擇適用優惠的，可在次年辦理彙算清繳時一併適用；企業在一個納稅年度內同時展開多項研發活動，由原來按照每一研發項目分別計算「其他相關費用」限額，改為統一計算全部研發項目「其他相關費用」限額。

在申報應用上，針對兩岸研發費用抵減易產生之稅務議題，安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳指出，如集團已在台申請研發投資抵減，將來在中國大陸欲申請研發費用加計扣除，應考量如何在台灣公司、大陸公司間分配研發資源，如聘僱研發人員、進行研發投入，滿足兩岸適用研發費用抵減之條件。

相關費用是否符合研發投資抵減規定之範圍，需考量研發活動是否具有高度之創新？相關費用確係歸屬於研發活動，且可與非研發活動明確區分，並符合法規中的適用範圍。若支付權利金之扣繳稅，需留意從中國大陸向台灣支付特許權使用費，應扣繳10％，若從台灣向中國大陸支付權利金，扣繳稅率為20％。

肖彪提到，中國大陸對於高新技術企業認定管理，在2020年至2021年第二季累計取消高新技術企業資質共計544家。對於取消高新技術企業資質之情況，可大致分為1.檢查力道逐步加大：被取消資質的「偽高新」企業數量日漸增多，其中江蘇省和北京兩地取消的企業數量占比逾70％，相關企業或將面臨巨額的稅款補繳。2.高企資質需要長期維護：企業並非在獲得高企資格後就高枕無憂，需要持續監控相關數據指標從而確保享受優惠政策。3.行業分布值得關注：被取消的企業中，技術服務業、製造業、批發零售業及訊訊技術服務業占比較高，部分行業可能與高企要求不吻合，需要額外關注。4.發明專利的重要性：是否擁有發明專利或將成為科技部門高企檢查的關注重點。

中國大陸之前發布「雙碳」目標，提出在2060年實現碳中和。在中國大陸碳排放權交易市場上，2013至2020年已經在北京、上海等7個城市試點，2021年7月16日在全國碳交易市場上線。另就台灣碳定價制度現況來說，因國際碳稅將導致產業衰退，須實施碳訂價制度，才能降低台灣出口商品被歐盟課徵邊境稅之影響。相關計畫運作模式為可能針對年排碳量超過2.5萬公噸的排碳大戶徵收碳費。