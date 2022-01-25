年僅41歲的藝人納豆昨(24)日驚傳腦出血送醫，引起各界震驚，中風年輕化的趨勢更令人憂心，營養師高敏敏提醒，不要以為年輕人不會中風，也不要覺得中風是有心血管疾病老人的專利，並舉出5大中風前兆，強調只要出現任何1項症狀，就要盡快就醫。

氣溫驟降容易造成血管收縮、血壓上升，進而增加中風急性發作的機率，高敏敏在粉專表示，她曾遇過一位年僅29歲的工程師，因為年末加班壓力大，加上寒流來襲，工作到一半突然視線模糊、單手無力，送醫後竟被診斷為小中風，導致單側肢體要定期復健。

高敏敏舉出下列中風前的5大徵兆，提醒只要突然有任何一項症狀，應趕快就醫，把握黃金治療時間，才能降低失能與死亡風險。

1. 失去平衡：無意間身體失去平衡、容易跌倒。

2. 眼睛模糊：忽然視線模糊。

3. 嘴歪臉斜：嘴巴或臉部突然變型、歪斜。

4. 手腳無力：單隻手或單隻腳忽然無力。

5. 口齒不清：突然言語無法表達、口齒不清。

高敏敏強調，只要發生上述其中一項症狀，一定要記下時間並盡快就醫。臨床上很多人在嚴重中風前其實都有徵兆，或是曾經小中風而不以為意，加上有些人小中風發生的時間可能只有幾分鐘，不超過一天就恢復，所以很容易被忽略，提醒大家一定要把握中風前送醫的黃金時間，天冷時記得以洋蔥式穿搭，預防勝於治療，以免釀成一輩子的遺憾。