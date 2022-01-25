白冰冰率旗下藝人蔡佳麟、東諺、阿文、陳思瑋等人一起舉行歲末餐敘、提前祝賀新年。（鄧博仁攝）

白冰冰率旗下藝人蔡佳麟、東諺、阿文、陳思瑋等人一起舉行歲末餐敘、提前祝賀新年。（鄧博仁攝）

白冰冰將與蔡佳麟合出單曲。（鄧博仁攝）

納豆24日驚傳腦出血開刀住院，經紀人今發聲明證實進行了引流手術，已脫離危險期。綜藝大姐大白冰冰25日攜旗下藝人蔡佳麟、東諺、阿文、陳思瑋等人一起舉行歲末餐敘、提前祝賀新年。她有感而發表示，高風險的人很多，不是只有納豆，現代人吃食比他們那一代好太多了，喝點酒就很容易有這樣的症狀，「但納豆還年輕自然有機會，他是大家的開心果，希望能再陪大家久一點，「冰冰姐都還在努力著呢，納豆加油！」

白冰冰說，過去有幾個她自己公司的活動都請納豆主持節目，「他就是福福泰泰、開心的樣子。人生真的是讓人家措手不及，都是很突然很突發的狀況，不管誰年關到了都要保健、加油，過年都要平安健康，祝福納豆趕快出院，繼續做節目！」

她說雖然集氣不一定有什麼用處，「但也要神也要人，健康也要順風順水。現在又是四處有疫情，大家防不勝防。」她也提醒大家，比較冷的天氣，要掂掂自己的體能，冷一點時，高血壓患者就不要出門，而且現代人壓力大，這對高血壓也不好，看到別人的例子，就提醒大家要更小心一點，新年都要健康平安順利，有健康身體財源自然就滾滾來。

除了為年輕的納豆加油，白冰冰說，還有一個需要大家為他集氣的高向鵬，高自從去年十月傳出跌倒昏迷至今，還沒醒過來，昏迷指數滿高的，「我也幫忙了一陣子，看有什麼醫療方式更好，跟很多家醫院高層都研究彙整，但目前狀況可能沒太大幫忙。我不能透露太多，但該做什麼的都做了」。她感嘆要關心的人很多，新聞一出來大家關心一陣子就忘記了，就像高向鵬還在跟病魔搏鬥中、還沒醒過來。

她也回憶本來當集高向鵬是要跟方怡萍去錄《我愛冰冰Show》，結果方打來求救說不能錄了，「我還安慰她，等他好再一起來，但看這樣子要等他好、還能在唱歌可能不容易。今年這個年就是幾家歡樂幾家愁，希望歡樂的人多一點、愁的人少一點。雖然親人很愁，但當事人更苦，無論是納豆或高向鵬，他們都還想唱歌還想主持，繼續做生命中很喜歡的工作，只有祝福不夠還是要加油！」

白冰冰透露未來新計畫，除了將與蔡佳麟一起推出單曲，今年也將籌拍30集的八點檔，會起用新人當男女主角，她會邀請一些中生代藝人客串，來幫忙帶新人，他認為台灣影視不能斷層，雖然資金問題需要解決，也不知道能否做到，但她有很深的責任感，希望盡量不要賠錢就能做出好成績。

她有感「平安比賺錢重要，看林瑞陽就知道」，感嘆自己曾送走過3位至親，經驗十足，也對於生死看得很開，覺得這是每個人都要經歷的過程。她除了近期在新竹置產，擁不少房產，幾年前就連「未來的家」都準備好了，她並秀出照片笑說「陰宅弄得像陽宅」，希望將來全家可以在一起。

她透露「未來的家」位於七堵建地約90幾坪，市價一坪近百萬，光土地就花了約1億，蓋地上物也花1000多萬，幾年前就已完工，只是因為覺得是很私人的事，沒對外提，因為她想趁自己還聰明時該辦的先辦，「將來走了，身邊的人唯一要幫我做的，就是燒了以後放進裡面」。