受到烏克蘭緊張情勢影響，歐美股市周一早盤大跌，周一稍晚烏克蘭總統發表和緩聲明，美股拉回上漲。然港股仍受軍事衝突升高影響，周二低走。

周二香港恆生指數收跌412.85點或1.67%，為24243.61點。國企股(H股)跌154.76點或1.79%，為8503.35點。內地股市急跌，也拉低港股午後走勢。

科技指數大跌2.65%。阿里巴巴跌1.9%，阿里健康跌7%，嗶哩嗶哩跌5.7%，閱文集團跌7.9%。

教育股重挫，新高教跌15%，建橋教育跌11%，中國東方教育跌11%。摩根士丹利此前再度將中資教育股目標價全面下調10%，稱營利性註冊制度存有不確定性。

中國恆大跌6.5%。該房地產集團周一再度發表聲明，希望境外債權人給予更多時間。集團上下正不遺餘力評估經營情況、穩定生產運營，集各方之力共同制定一債務重整計畫。

世茂集團轉黑，跌1.3%。該集團一度股債雙漲，公司列出近800億人民幣資產，將可交易項目作成36項，希望能推進資產出售，合計報價超過771億人民幣。

快手跌2.4%。該短視頻公司董事會宣布，將授出624萬4884股可認購股份的購股權，賦予持有人以每股86.85港元行使認購一股。