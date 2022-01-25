高雄1學測考生確診Ct值21.2 接觸者採檢結果出爐 17:092022/01/25 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄學測1名考生24日確診，36名同試場考生及相關接觸人員經採檢後都是陰性。（非當事人，高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022年學測23日剛落幕，高雄1名考生在24日確診，環保局緊急清消考場，衛生局也通知同試場的考生與老師居家隔離，相關師生進行採檢，目前都是陰性。考場學校事後得知，也已完成清消。 衛生局表示，該名考生21日發病，24日確診，Ct值為21.2，是高雄港群聚疫情相關個案。由於Ct值偏低，具傳染力，衛生局針對該試場36名考生以及用餐、備考時接觸的學生，都已居家隔離並採檢，目前都是陰性，考場學校也已完成清消。 數學A超難 全教會籲別揠苗助長 疫情升溫 嘉義市禁邊走邊吃、住宿式長照機構禁探視 #高雄 #學測 #考生 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐廳遇確診者！這座位超危險 醫曝飛沫量多5倍 10:342022/01/25 生活 招聯會27日討論分科測驗級距 家長要求不能橫柴入灶 13:092022/01/25 生活 中央指揮中心：二級警戒至2／7 危機還沒過 04:102022/01/25 焦點要聞 桃園公布14處新足跡 蘆竹郵局、漢堡王和「鮭魚之亂」壽司郎上榜 10:512022/01/25 生活 「Omicron的妹妹」入侵高雄 醫示警傳播更快：注意第8條傳播鏈 15:452022/01/25 生活 一卡通限量高字卡 搶台灣燈會商機 04:102022/01/25 地方新聞 預防港區群聚 王國材邀「護理台灣隊」檢視防疫流程 14:462022/01/25 生活 高雄港Omicron感染再增3人 旗津區收簡訊不配合採檢者將重罰1萬5 15:222022/01/25 生活 桃園確診者跑竹北唱卡拉OK狂嗨5小時 急匡列41人隔離 09:442022/01/25 生活 151萬劑莫德納來了 指揮中心曝疫苗效期 14:132022/01/25 生活 台積電、聯電 啟動異地辦公 04:102022/01/25 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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