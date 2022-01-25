2022年學測23日剛落幕，高雄1名考生在24日確診，環保局緊急清消考場，衛生局也通知同試場的考生與老師居家隔離，相關師生進行採檢，目前都是陰性。考場學校事後得知，也已完成清消。

衛生局表示，該名考生21日發病，24日確診，Ct值為21.2，是高雄港群聚疫情相關個案。由於Ct值偏低，具傳染力，衛生局針對該試場36名考生以及用餐、備考時接觸的學生，都已居家隔離並採檢，目前都是陰性，考場學校也已完成清消。