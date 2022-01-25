新竹市警察局於年節前配合重要節日安全維護工作，在臉書粉絲專頁推出一系列創意預防犯罪宣導梗圖，呼籲民眾注意年節期間時常發生的犯罪態樣。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警察局於年節前配合重要節日安全維護工作，在臉書粉絲專頁推出一系列創意預防犯罪宣導梗圖，呼籲民眾注意年節期間時常發生的犯罪態樣，如24日即以Q版圖加上今年學測作文題目「當我打開課本」，宣導防搶、防竊的觀念，以避免不幸憾事發生。

市警局指出，農曆春節將至，今年春節連假長達9天，警政署規畫「加強重要節日安全維護工作」，期間自1月24日晚間10時至2月7日晚間12時止，為期15天，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，持續做好治安及交通工作，讓民眾安心過年節。此外，也希望民眾務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」，安全回家最重要。

警察局長郭士傑表示，「用心照顧基層同仁，持續提升幸福城市治安」是警察局當前工作，春節期間同仁犧牲與家人的團聚，就是為了全力守護幸福城市治安。

另外目前疫情升溫，他也提醒同仁應加強自身安全防護，依據各項SOP佩戴防護裝備，避免直接接觸，維護自身健康，秉持著「只有照顧好基層同仁，才能照顧好城市的治安」，警察局已妥適規畫春節安全維護工作並落實執勤，讓民眾安心快樂過好年。