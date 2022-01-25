國道1號桃園交流道動線改善工程增設桃17線（蘆興南路）南入、北出國道1號平面段共6支匝道，圖為工程示意圖。（高公局提供／陳夢茹桃園傳真）

國道1號桃園交流道動線改善工程完工。（陳夢茹攝）

為改善平面段桃園交流道及台4線交通壅塞狀況，斥資12億元的「國道1號桃園交流道動線改善工程」昨天完工啟用，預估可紓解南崁地區3至4成車流，解決交通壅塞的狀況。

桃園交流道、蘆興南路拓寬及涵洞等相關工程總經費約12億9600萬元，在市府向行政院爭取後，中央全額補助工程費用及用地費7成，總計補助9億7300萬元，其餘3億元則由地方自行負擔，25日通車儀式由桃園市長鄭文燦、交通部次長陳彥伯共同主持。

「國道1號桃園交流道動線改善工程」增設桃17線（蘆興南路）南入及北出國道1號平面段共6支匝道，提供桃園、蘆竹另一進出國道通路，更將蘆興南路至機場系統交流道間的國道主線各增加1輔助車道，拓寬為雙向各5車道

鄭文燦表示，中正北路交流道設計上為北進南出的匝道，交通不便，為此市府配合國道1號桃園交流道動線改善工程，整合周邊700米農路，將平均6至8米的蘆興南路拓寬至20米，再搭配12.5米涵洞，進而推動蘆興南路全方向交流道，達成北入南出、北出南入雙向的交通動線目標。

鄭文燦說，除蘆興南路匝道通車外，蘆興南路南段（中正路至蘆興南路箱涵段）拓寬為4線道、北段（蘆興南路箱涵段至南竹路二段）拓寬為雙線道，這部分先行通車，其餘路段預計趕在今年4月完工。

「桃園交流道可作為大竹交流道的替代交流道！」鄭文燦指出，桃園市國道1號49K＋120-49K＋670南下鄰接道路工程因南福街255巷採取「半半施工」方式，曾造成地方居民對立，後經協調才順利連結南崁及中正北路交流道。

鄭文燦提及，未來捷運綠線將會經過中正北路，北段有捷運綠線G13站、南段有捷運綠線G12站，然而捷運綠線地下段正推動潛盾工程，預計2026年完工通車，交流道伴隨捷運綠線主線通車，雖然建設過程辛苦，但最重要的是能把實質建設留給市民。