副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎表揚競賽員、集訓保母講師及獲台中市分區賽團體獎第一名學校。（台中市政府提供）

全國語文競賽日前在桃園落幕，台中市158位參賽者共86人榮獲特優，全國第一！除閩南語朗讀及國語字音字形競賽項目獲特優率皆高達9成外，客家語字音字形競賽項目更是全員10人皆獲特優，戰果輝煌。25日在南屯區惠文國小舉辦頒獎典禮，由副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎表揚競賽員、集訓保母講師及獲台中市分區賽團體獎第一名學校。

令狐榮達表示，台中市今年在全國語文競賽共86人獲特優，獲獎率高達55％，全國居冠，非常不容易；「強中自有強中手」，希望所有競賽員保持謙遜之心，繼續努力創造更好成績，也感謝所有學校校長、老師對語文教育的支持與付出，成就孩子的榮耀。

令狐榮達提到，台中市語文競賽成績一向優異，透過族語課程、閱讀活動及辯論比賽等管道，深耕語文基礎教育，提升孩子及教師的語文內涵，推廣語文教育文化傳承。

教育局說，今日獲表揚的台中市分區賽團體獎第一名學校，包括國小組的清水區清水國小、龍井區龍峰國小、太平區建平國小、私立育仁國小、西區大勇國小、南屯區惠文國小、潭子區潭陽國小、豐原區瑞穗國小；國、高中組的市立大雅國中、市立豐東國中、市立光正國中、明道高級中學、曉明女子高級中學、市立台中第一高級中等學校。

教育局指出，代表台中市參加閩南語朗讀教師組競賽的惠文國小主任江孟聰，身負多重任務，不僅須負責承辦台中市代表隊集訓工作，還擔任閩南語朗讀國中組競賽員蔡睿恩同學的指導老師，師徒兩人皆獲特優。江主任笑稱，此次是他第4次代表台中市參加全國決賽，每次戰服都是18年前結婚時的襯衫。

獲寫字高中組特優的余妍萱同學，於國小五年級時獲全國寫字組第一名、國中一年級獲全國第二名、國中二年級獲特優，此次再獲特優佳績；余同學的父母為目前任職於市立大華國中的教師余俊儀、陳美如及姊姊皆曾代表台中市參加全國語文競賽獲寫字特優。余同學表示，此次參賽因高中課業壓力、學校社團活動及課後的補習課業，常陷入時間取捨、天人交戰的膠著，感謝集訓期間經指導老師客製化提示修正重點，讓訓練更有效率，書寫功力大增。

獲國語演說國小組特優的林凡媞說，在學習演說的過程中，她踏入一個不同的世界，正如同她最喜歡的攀岩家艾莉克斯曾說過，舒適圈的終點就是成功的起點。因為有了演說，讓她的視野沒有局限，心胸更寬闊。客家語字音字形高中組特優的林建志分享，他進入語文競賽的第8年，也迎來學生組的最後1年參賽，高三的他參加全國賽是一大挑戰，面對學測在即及稍嫌生疏的客語思維種種困難，卻也了解時間寶貴，才能奮不顧身勇往直前。

原住民族語情境式演說高中組特優的簡方晴指出，在母親張春美老師指導下，她一路從國小到高中，參加講古說故事比賽、小主播、朗讀及情境演說，她熱愛自己的文化，挑戰不同比賽，雖然訓練非常艱辛，但辛苦後得到好名次，內心無比甘甜。