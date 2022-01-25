高雄港群聚案擴大，高雄多家百貨、賣場日前有確診者足跡，緊急閉館大清消。義享時尚廣場今（25）日宣布，傍晚5時起也暫停營業，進行全館清潔消毒作業，明天恢復正常營業。業者坦言，有接獲衛生局來電疑似有確診者到過，但詳細情形不明，後續有待衛生局公布。