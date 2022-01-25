疑有確診者到訪 高雄義享時尚廣場緊急閉館清消 17:102022/01/25 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義享時尚廣場今（25）日宣布，傍晚5時起也暫停營業，進行全館清潔消毒作業，明天恢復正常營業。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港群聚案擴大，高雄多家百貨、賣場日前有確診者足跡，緊急閉館大清消。義享時尚廣場今（25）日宣布，傍晚5時起也暫停營業，進行全館清潔消毒作業，明天恢復正常營業。業者坦言，有接獲衛生局來電疑似有確診者到過，但詳細情形不明，後續有待衛生局公布。 二輪疫調發現有接觸確診者 中壢國小預防性停課1天 感染源尚待釐清 這4條傳播鏈遭點名 #義享時尚廣場 #確診者 #緊急 #閉館 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者曾來喝咖啡 高雄大立百貨今晚7點閉館清消 19:122022/01/23 生活 確診者頻光顧 漢神兩館即起每天大消毒 11:422022/01/24 生活 因應Omicron 漢神加強防疫為顧客打造安全的購物環境 10:512022/01/24 財經 國內首見「百貨攻略全足跡」 2確診女橫掃北市信義區 15:452022/01/25 生活 中壢聯邦銀行爆群聚 經理還原「關鍵動作」釀大感染 10:102022/01/24 生活 納豆再爆2度腦出血緊急搶救 經紀人發聲明回應了 12:112022/01/25 娛樂 確診者來過！高雄三鳳中街年節採買潮未減 市府加強市場稽查 16:012022/01/24 生活 礁溪長榮員工情侶染疫 歡樂宜蘭年喊卡 04:102022/01/24 焦點要聞 基隆1.5萬噸底渣沒處理 遭疑有疏失 04:102022/01/25 地方新聞 社區有確診！補習班要求PCR陰性才能上課 媽傻眼：憑什麼 11:322022/01/25 生活 家樂福桃園8間門市防疫升級 設手推車清消專區 20:162022/01/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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