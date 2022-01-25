美股上演大怒神後又豬羊變色，但主要亞股驚魂未定大多綠油油，台股25日開低震盪走低，外資也展開大逃殺，新台幣跟著跌破27.7元，雖有出口商拋匯支撐，終場仍收在27.717元兌1美元的近一個月新低，貶值2.1分，結束連二升，台北外匯經紀公司成交量13.14億美元。

外匯交易員表示，烏俄戰事一觸即發，美國進入備戰的緊張情勢，美股道瓊一度崩跌逾千點，但尾盤低接買盤狂掃後，硬是由黑翻紅，主要亞股還是心驚驚，台股也重挫287點至17701點，外資提款走人大賣超473億元，拖累新台幣走弱。出口商當然掌握機會順勢進場拋匯，提供一定支撐，震盪幅度也相對收斂。

外匯交易員指出，26日台股農曆年封關，外資應是已確立落袋為安的方向，但在匯市暫未啟動全面匯出，應是針對美國聯準會（Fed）舉行今年第一場利率決策會議，靜待結論出爐再做打算，若台股封關收黑，新台幣28日封關升貶，就看出口商年終拋匯給不給力。