台灣房市熱，也燒到離島，房仲業者表示，受惠觀光、博弈題材，綠島成交量較5年前暴增4倍，金門也增加7成8，另外，澎湖在2019年出現一筆高達1.75億元的住宅成交天價，而小琉球則是有平均每坪43.4萬元的店面交易。

房仲業者統計有不動產交易的台東縣綠島鄉、金門縣、屏東縣琉球鄉(小琉球)、連江縣(馬祖)、澎湖縣等離島地區近5年交易量後發現，綠島2021年成交156件，較5年前成長477.8%，金門也增加78.2%，小琉球、馬祖分別成長32.7%、29%，僅澎湖不增反減，量縮17.7%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，應該是近年觀光與博弈等話題，讓離島的不動產交易量穩定成長，例如金門、澎湖過去就常成為離島房產購屋人心中的首選，加上有個別話題支持，像是金門的兩岸以及澎湖的博弈，近年因國內旅遊話題發燒的馬祖、綠島與小琉球，交易量也悄悄增溫；綠島成長幅度驚人，主要是因為離島交易基期低，不過，明顯是在2020年之後交易趨熱；此外，也有不少本地交易，但因開發門檻高，進場風險也較大。

另外，從實價資料也發現，澎湖縣馬公市民富街在2019年11月出現一筆高達1.75億元的住宅成交天價，面積有1193.84坪，平均每坪14.7萬元；而屏東縣琉球鄉中山路在2016年10月則是有一筆總價3330萬元的店面交易，面積76.66坪，平均每坪43.4萬元，均為當地最貴的建物交易紀錄。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，離島雖多以土地交易為多，少數有店面或是住宅，不過價格落差也大，若位於主要商圈的透天店面，或是山明水秀的民宿，價格就會不斐，在地購屋人間流通的標的反而沒有那麼驚人，不過選擇較少，也較不符合外地購屋人的需求。

她也提醒，有些人抱著離島退休夢轉進，甚至希望能以經營民宿等方式落地生根，但如果沒有地緣關係，或是較熟的房仲業者協助，由於各離島多有特殊條件，例如澎湖針對農變建土地的購置就有嚴格戶籍與身分規定，很容易踩到地雷，建議下手之前一定要搞清楚自身條件與房地限制，免得買到套到。