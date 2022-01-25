韓國防衛事業廳（DAPA）最近的一份聲明表示，K2「黑豹」(Black Panther)的第2批次量產，將可使用韓國產的柴油引擎，自製率再升一個層級。

防衛世界(Defense World)報導，K2戰車是韓國陸軍第2代自製戰車，於2014年開始服役。不過初期的引擎仍仰賴德國進口，如今在動力系統上取得技術突破，因此第2批次量產的黑豹戰車，結合國產引擎和國外的變速箱與冷卻裝置，形成混合動力系統，自製率比第一批次提高許多。

Here's South Korea's K2 Black Panther, The Most Expensive Tank in The World

除了動力系統的國產化以外，第2批次黑豹戰車的射控系統也有改改進，增加了可變消息格式 (KVMF)，砲手具有先進目標分辨率，指揮官視野也增進瞄準輔助與次要目標預定，以及自動跟踪功能。DAPA表示，第2批次戰車的性能更佳，但是成本卻可以降低。

DAPA表示，現在韓國很有信心的宣稱， 黑豹戰車的性能可與德國豹2A7、美國M1A2 SEP V3這些知名主力戰車相媲美。正在推動出口，包括挪威、波蘭等歐洲國家。