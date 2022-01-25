新北市今（25日）新增1例確診個案，個案為家住板橋50多歲男子，是北市染疫房仲的客戶，新北市長侯友宜表示，個案職場位於北市，足跡也多在北市，40個接觸者都做採檢，新北已匡列1個居家隔離，居家隔離採陰，其餘尚待結果，疫調持續擴大採檢中。

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