新北市今（25日）新增1例確診個案，個案為家住板橋50多歲男子，是北市染疫房仲的客戶，新北市長侯友宜表示，個案職場位於北市，足跡也多在北市，40個接觸者都做採檢，新北已匡列1個居家隔離，居家隔離採陰，其餘尚待結果，疫調持續擴大採檢中。