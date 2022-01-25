新北增1確診匡列40人 其中1居家隔離者採驗陰性 17:182022/01/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，個案職場位於北市，足跡也多在北市，40個接觸者都做採檢，新北已匡列1個居家隔離，居家隔離採陰。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今（25日）新增1例確診個案，個案為家住板橋50多歲男子，是北市染疫房仲的客戶，新北市長侯友宜表示，個案職場位於北市，足跡也多在北市，40個接觸者都做採檢，新北已匡列1個居家隔離，居家隔離採陰，其餘尚待結果，疫調持續擴大採檢中。 二級警戒過年 陳時中揭觀察日：到這天沒事才安全 國內首見「百貨攻略全足跡」 2確診女橫掃北市信義區 #北市 #新北 #新冠肺炎 #台灣 #居家隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市初四至初六加開BNT疫苗施打 開放半小時破萬人預約 10:092022/01/25 生活 土城警集結民間做愛心 贈7戶弱勢家庭生活物資 13:292022/01/25 社會 台北市長民調3強出爐 藍營猛將爆：他比國民黨還強 16:522022/01/25 政治 桃園增7例確診足跡再擴大 大賣場、市場、全聯入列 15:222022/01/25 生活 還沒過年 北市迄今已傳8起死亡車禍 警曝2大肇事原因 12:242022/01/25 社會 台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 13:132022/01/25 生活 皇翔建設正式簽下「最複雜」新北市永和大陳義胞公辦都更案 14:502022/01/25 財經 桃園確診者跑竹北唱卡拉OK狂嗨5小時 急匡列41人隔離 09:442022/01/25 生活 史上最複雜都更案 新北住都中心攜手皇翔力拚年底動工 12:562022/01/25 財經 全國最嚴！高雄下重手 旗津廠區不配合採檢罰1萬5 15:332022/01/25 生活 暖過春節 侯陪寄養童樂挑新衣 04:102022/01/25 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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