桃園警設電視牆 即時監控路況 17:192022/01/25 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園警方趕在過年前「架設交通觀測糸統暨整修工程」，其中有6個4K55吋組成的交通路況即時監控電視牆。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾農曆年節前有採買年貨，或者拜訪親友、參香、旅遊等習慣。桃園警方趕在過年前「架設交通觀測系統暨整修工程」，其中有6個4K55吋組成的交通路況即時監控電視牆，並24小時有人監看，可即時掌握狀況。 警方說，可藉由網路連線將架設於轄區道路的天羅地網監視器車流影像，及臨近南崁交流道、南桃園交流道的車流影像即時回傳，由該中心24小時專人監看，即時掌握轄區交通狀況，一旦發現車流回堵現象發生，可立即派員前往疏導，以確保轄區交通順暢，排除路況，提供民眾順暢的行車環境。 大楊警所長結合民間力量 歲末溫暖弱勢者 民眾對國民黨反感度 創16年新高 #路況 #轄區 #電視牆 #即時監控 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全面守望轄內45家金融機構 清水警分局長率隊宣導 12:502022/01/24 寶島 農曆春節 新北中和警設機動派出所服務 23:002022/01/24 社會 比利時民眾反防疫管制 5萬人抗爭與警方槓上 07:202022/01/24 國際 疫情升溫！逾6成民眾認為國內經濟現況不好 14:572022/01/24 政治 台南疫情衝擊需求 年節菜價平穩 04:102022/01/25 地方新聞 迎後疫情時代新生活 濕地日帶民眾認識台灣濕地資源 17:232022/01/25 寶島 節慶繃緊神經 警政署副署長慰問中市基層員警 12:112022/01/24 社會 竹市警活用梗圖宣導 節前慰問同仁 顧治安也注意防疫 17:132022/01/25 社會 政黨支持度民調出爐 港媒：蔣萬安隱憂漸現 08:302022/01/25 政治 疫情升溫 逾6成民眾認為經濟不佳 04:102022/01/25 財經焦點 有警保護「鈔」安心 2千萬新鈔安全達陣 12:142022/01/25 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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