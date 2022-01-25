民眾農曆年節前有採買年貨，或者拜訪親友、參香、旅遊等習慣。桃園警方趕在過年前「架設交通觀測系統暨整修工程」，其中有6個4K55吋組成的交通路況即時監控電視牆，並24小時有人監看，可即時掌握狀況。

警方說，可藉由網路連線將架設於轄區道路的天羅地網監視器車流影像，及臨近南崁交流道、南桃園交流道的車流影像即時回傳，由該中心24小時專人監看，即時掌握轄區交通狀況，一旦發現車流回堵現象發生，可立即派員前往疏導，以確保轄區交通順暢，排除路況，提供民眾順暢的行車環境。