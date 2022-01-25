美國健身器材公司派樂騰（Peloton）此前受惠疫情股價飆漲，然過去1年中股價從高點跌逾80%，近期還遭股東發函要求該公司解雇CEO，指這位CEO已無能領導派樂騰這樣的大企業，甚至稱將公司出售會有更好的發展。

華爾街日報報導，由於消費者需求放緩，以及旗下產品安全疑慮，派樂騰過去1年股價一路下挫，已經自高點約每股150美元的價格，跌超過80%至不到30美元；值此之際，有投資人不滿CEO的領導能力，發函要求公司解雇這名CEO。

美國健身器材公司派樂騰股價自去年跌逾80%，股東質疑CEO領導能力。（圖／美聯社）

持股比重不到5%的激進股東BlackWells Capital在信中將公司營運狀況疲弱的原因，歸咎於現任執行長John Foley，並施壓董事會解雇這名CEO；此外，還認為對派樂騰而言，售予大型科技或健身相關企業會是更好的選擇。

派樂騰主要銷售家庭健身器材，受惠疫情，居家商機暢旺，去年自每股僅17美元，一路漲到171美元，如今防疫措施逐步放寬，需求轉弱，外加旗下跑步機引發多起意外，甚至還造成1名孩童不幸喪生，股價幾乎跌至原點。

派樂騰為2012年成立的健身公司，主要業務為智能跑步機和飛輪等健身器材，並結合線上授課，搶佔線上互動健身大餅，於2017年即擠身獨角獸行列（估值逾10億美元的未上市企業），成為全球最大健身獨角獸。

另外，對於CNBC此前報導，派樂騰因需求衰退而決定停產跑步機和飛輪。執行長Foley在給員工的內部信中指，「報導並不完全且還斷章取義，無法完整反映公司策略」Foley指該公司為因應健身設備需求的季節性變動，正在評估人力資源和產能現況。受消息激勵，派樂騰周五大漲11.73%，周一續揚近10%，收在每股29.71美元。