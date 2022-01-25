香港女星楊茜堯產後復出與張智霖、熊黛林等人出演新劇《家族榮耀》，其中一幕「鼻樑透光」的驚人景象引起網友討論，楊茜堯的鼻子因多年來變化過大而有「木偶鼻」之稱，如今又被質疑透光是因填充物造成，網友們紛紛調侃「木偶鼻再進化」。

許多民眾會利用年節假期「進廠維修」，尤其整鼻或割雙眼皮等手術最近更是大熱門。但整形之前應該多諮詢專業醫師的意見。

邱浚彥是國內整鼻權威。(法喬維美醫美診所提供)

台灣整鼻權威法喬維美醫美診所院長邱浚彥表示，市面上隆鼻植入物有許多種，目前常見的隆鼻植入物有矽膠、人工植入物、自體跟異體肋骨、鼻中膈軟骨等，安全性跟風險都不同，他建議想要隆鼻重建，以自體肋骨隆鼻是目前很熱門的手術，先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，符合五官比例，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條，且因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，不要過度清潔鼻孔，以及不要讓鼻子的傷口碰到生水，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

此外，如果只是對現在的鼻型不滿意，想要讓鼻型更好看，也可以使用其他植入物去改善即可，例如，假設病患只對鼻頭的形狀或高度、角度不滿意，就可以只針對鼻頭的部份去調整，一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭的方面去塑型。

邱浚彥提醒，因個人體質不同，專業的醫師都會為患者評估，適合施作哪種手術，挑選有經驗、口碑良好的醫師也很重要，建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。