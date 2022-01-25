燁聯調漲2月份不銹鋼價 304系列產品每公噸大漲5000元 17:192022/01/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到原物料成本高漲影響，燁聯（9957）25日開出的2月份盤價，全面調漲內外銷價格，其中內銷部份，304系列產品每公噸大漲5000元，外銷產品則每公噸調漲200美元，其他各項規格產品也都適度調漲價格。 華新麗華調漲2月份盤價 300系列產品每公噸大漲新台幣6000元 加拿大企業擬調漲薪資 央行升息壓力沉重 #燁聯 #調漲 #每公噸大漲 #不銹鋼價 #原物料成本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 甩通縮緊箍咒 日本掀漲價潮 04:102022/01/24 全球財經 政院拍板 教召每日津貼調漲1.5倍 04:102022/01/21 政治要聞 鋅價維持高檔、2月續約報價調漲 鋼聯：上半年營運必勝去年 04:102022/01/19 證券．權證 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸調漲300元 11:002022/01/24 財經 訂單旺 盛群Q1營收拚贏上季 04:102022/01/21 證券．權證 《鋼鐵股》燁輝去年營運締新猷 今年續看正向 13:572022/01/16 財經 《熱門族群》LME鎳價創近11年新高 2月不鏽鋼漲勢可期 11:422022/01/20 財經 《熱門族群》LME鎳價續攀高 不鏽鋼股帶勁 09:432022/01/21 財經 三衝擊 文具業年後漲聲響起 04:102022/01/24 產業．科技 政院拍板！教召每日津貼調漲1.5倍 召集達五次另給獎金 12:042022/01/20 政治 《經濟》經部長王美花承諾 春節油價不漲 07:442022/01/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。