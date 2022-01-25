受到原物料成本高漲影響，燁聯（9957）25日開出的2月份盤價，全面調漲內外銷價格，其中內銷部份，304系列產品每公噸大漲5000元，外銷產品則每公噸調漲200美元，其他各項規格產品也都適度調漲價格。

華新麗華調漲2月份盤價 300系列產品每公噸大漲新台幣6000元
加拿大企業擬調漲薪資 央行升息壓力沉重
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