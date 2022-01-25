人民幣兌美元在岸價（CNY）25日下午4時30分收盤升破6.33，走強68點，續創近4年以來的新高，盤中高見6.3243。

人民幣兌美元在岸價收報6.3252，較上日下午4時30分收報6.332，升68點或0.11％；較晚上11時30分最後成交價6.3304，走強52點。

離岸價（CNH）盤中高見6.3289，截至下午4時50分，離岸價報6.332，在岸價報6.3254。

官方今日開出的中間價報6.3418，較上日報6.3411，跌7點或0.01％。

交易員指出，烏克蘭局勢緊張及美國聯準會升息預期，令市場避險情緒升溫，美元指數重返96關口附近，不過境內市場結匯需求仍多，人民幣延續強勢表現，短期須關注中國監管當局態度。

另有交易員認為，近期美元已止跌回升，而人民幣升勢暫時難以扭轉，兩者走勢脫鉤也導致CFETS人民幣匯率指數已突破103關口，創逾6年新高，短期或仍有上漲空間。