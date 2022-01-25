慶年節，喜氣洋洋的紅色最是應景，各家腕表年節假期推出紅色腕表，不僅可為年節造型更為加分，且有開運吉祥、祛除煞氣的意涵，一開春就是好兆頭，運氣昌旺一整年。

優雅的深紅色向來是卡地亞（Cartier）的主題色調，年節主打Pasha de Cartier精鋼腕表表徑35mm，搭載品牌自製自動上鍊機芯，漸層紅色雕紋表盤上襯以鍍銀阿拉伯數字，搭配Pasha系列腕表的快拆表扣（QuickSwitch）及快拆鍊節（SmartLink）設計，換上充滿年節喜氣的亮面紅色鱷魚皮表帶，展現出濃厚新春氣息。