年僅41歲的藝人納豆昨（24日）驚傳腦出血緊急送醫治療，消息一出便引起各界關注。義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑提醒，年紀輕並不代表不會中風，有心律不整或甲狀腺疾病的年輕患者更要小心，若忽視身體警訊，恐造成早發性中風，提醒大家如有心悸、呼吸困難等症狀，應該立即就醫檢查。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑去年於節目《醫師好辣》分享，他曾遇過一名年輕人來做健康檢查，卻發現對方寫字寫很久，且臉部不對稱，家人才告知「他中風了」，他也立刻安排對方住院，進行檢查。

洪暐傑表示，檢查後發現，病患有嚴重的心律不整問題，但自己卻完全不知道。他解釋，心律不整就是心臟跳動不規律，可能導致血液無法正常移動，凝結成血栓，當血栓隨著血液流出心臟，便可能造成器官阻塞進而引發中風，而該名病患的血栓正是阻塞住腦部血管，導致腦中風。

此外洪暐傑也提到，檢查過程中有發現病患有甲狀腺亢進問題，他解釋，甲狀腺亢進可能導致血管硬化和阻塞，增加腦中風風險，該名病患也自述，過去曾有醫生警告他脖子摸起來比較大，建議去醫院做檢查，所以不予理會，料這也是造成他中風的原因。

洪暐傑強調，早發性中風一定會有前兆，如出現心悸、胸痛、心跳速度加快、呼吸困難等症狀，就應該立即就醫檢查；另外，有心律不整或甲狀腺疾病的病患也應該定期回診，以便追蹤和控制。