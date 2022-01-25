「2022濕地日」活動日前在高雄都會公園登場，本年度主題為調適及紓解民眾在防疫過程的心理壓力。（柯宗緯翻攝）

「2022濕地日」活動日前在高雄都會公園登場，本年度主題為調適及紓解民眾在防疫過程的心理壓力。（柯宗緯翻攝）

「2022濕地日」活動日前在高雄都會公園登場，本年度主題為調適及紓解民眾在防疫過程的心理壓力，透過多元的濕地環境與新生活運動結合在一起，為後疫情時代的健康生活預作準備，同時讓民眾重新認識台灣濕地資源與相關知識。

這場「2022濕地日」活動，由國內七大部會內政部營建署、行政院環境保護署、行政院農業委員會林務局、經濟部水利署、海洋委員會海洋保育署、行政院農業委員會特有生物研究保育中心及行政院農業委員會林業試驗所等共同舉辦。

內政部營建署長吳欣修表示，目前高雄市境內共有2處國家級重要濕地及6處地方級重要濕地，佔各縣市處數之冠，其中洲仔重要濕地更連續3次榮獲重要濕地經營管理特優等佳績，非常值得分享執行成果與經驗，提供夥伴團隊相互見習，展現豐富的高雄樣貌。

此外，更特別公開表揚3件「110年度濕地標章」及「108-109年度濕地保育補助評鑑」6件特優等、28件優等計畫，進行授證儀式，感謝各執行機關及民間組織長期對重要濕地保育的貢獻及努力。

內政部營建署每年透過北、中、南巡迴方式辦理「濕地日活動」，提供全台各地民眾能就近參與濕地保育活動，並於活動上頒予濕地合作夥伴獎狀以表達感謝，以利濕地保育於全台各個角落並生根發芽。2022濕地日順利圓滿落幕，感謝各界踴躍參與，期許疫情早日消退並相約明年再相會。