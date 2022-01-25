國姓鄉「橋聳雲天」綠雕園區，春節假期免費入園。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣最新景點「橋聳雲天」綠雕園區，1月29日至春節連假免費入園，為推廣在地農特產業及觀光資源，園區大年初一到初六舉辦「橋嚮幸福市集」，遊客入園打卡就送香草植物，數量有限，送完為止。

「橋嚮幸福市集」延續至2月的周六及周日假期，包括福龜休閒農業區的在地咖啡及小農市集，還有埔里台一農場、大湳花卉生產合作社及埔里花卉生產合作社策畫的「花卉展」，以及南投縣樹石雅品學會的「樹藝展」。

縣長林明溱表示，國道6號國姓交流道高架橋「橋聳雲天」，獲民眾票選為台灣公路八景之一，閒置十分可惜，因此他指示農業處規畫，以有限的經費營造具特色的綠雕園區；附近有落羽松森林、仙佛寺、九二咖啡故事館、向陽精品咖啡等景點，還可喝咖啡、採草莓及摘蜜棗，因此，希望營造橋聳雲天成為烏溪觀光軸線新亮點。

橋聳雲天綠雕園區面積約10公頃，以國姓鄉糯米橋為入口意象，園區步道前半段有「愛情花」之稱的百子蓮，營造花海景觀；步道兩旁大量種植誘蝶植物澤蘭，每年3-9月都是賞蝶季節，而以5-8月為最大量，屆時將有漫天紛飛的斑蝶；園區還種植數量眾多的流蘇花及水杉，未來，在不同季節時，園區都會有不同的景觀。

綠雕園區規畫3座大型綠雕意象，包含以當地地名為發想的福龜、保育類動物石虎及台灣黑熊，還有各式各樣的中小型綠雕，如水鹿、山豬、蝴蝶、牛車等；園區規畫開闊草地，營造親子共遊環境，也讓遊客悠閒欣賞橋聳雲天之美。