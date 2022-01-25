瘦長單薄的身形、神情略顯憂鬱，領有身心障礙手冊的台南市政府環保局永康區清潔員魏銘宏，年紀輕輕就一肩扛起家計，扶養媽媽、外婆、哥哥。沒想到，屋漏偏逢連夜雨，罹癌的魏媽媽病況惡化，導致債台高築，逼得他快活不下去。環保局25日發動捐款，希望助他度過難關也能好好過年。

環保局表示，27歲的魏銘宏約在4、5年前參加該局清潔隊人員招考時，成為環保局大家庭的一員，目前隸屬永康區清潔隊機動班，主要工作是搬運大型家具、環境清潔消毒等。

平常與魏銘宏多有互動的機動班班長顏俊銘不捨地說，魏銘宏出自單親家庭，哥哥也是輕度智能障礙者，魏媽媽要養2個孩子，還要再養阿嬤，從小家裡就過得十分清苦。

永康區清潔隊長張兼銘也指出，魏銘宏的擔子很重，月薪雖有4萬元，但因媽媽罹患乳癌，癌細胞又轉移到腦部，目前在成大醫院治療中，醫藥費等支出極為龐大；同樣是輕度智能障礙的哥哥又長期失業，90歲的阿嬤也行動不便，一家人全靠他支撐，讓人看得很心酸。

顏俊銘還表示，魏銘宏剛來的時候十分沉默，幾乎不說話，只會乖乖地將事情做完、做好，過了好一陣子，在大家的帶動下，才會主動開口說話，偶而也會開玩笑，陽光了些，豈料老天爺又給他出了難題。

環保局長謝世傑強調，環保局是個大家庭，魏銘宏的狀況令人同情，該局內部捐款將持續到27日，年前再統一捐出，希望能夠幫助他度過難關，好好過年。