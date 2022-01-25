新年走春討吉利！淡水古蹟博物館將於大年初二至初六在淡水紅毛城、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居，舉辦「福虎揚威遊淡古」新春系列活動。民眾在古蹟指定背景拍虎爪照，並上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，就可獲得限量特製版的徽章或磁鐵。

淡水古蹟博物館表示，「福虎揚威遊淡古」活動將於大年初二至初六舉行，邀請民眾到淡水紅毛城、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居走春。由於多田榮吉善於經商而致富、警官宿舍住過許多達官顯要，木下靜涯則是位人氣極佳的畫家，透過參觀前人居所，盼能加強財運、官運和人緣運。

民眾到這4處古蹟指定背景拍照，並上傳社群媒體標註淡水古蹟博物館，就可獲得特製版徽章或磁鐵，每日限量30個。另淡水木下靜涯舊居，即日起至1月30日前加碼「虎來福來－虎哩賺錢日式紅包袋DIY」活動，每日提供100份的日式紅包袋DIY，壓印可愛的福虎、火雞、猴子和小春聯圖案的紅包袋。

紅城小舖則推出單筆消費滿160元，即可抽扭蛋1次的活動，若名字含「ㄏㄨ」、「ㄏㄨˊ」、「ㄏㄨˇ」或「ㄏㄨˋ」就能直接抽1次，每日限量75個，幸運中獎者可免費帶回淡古最新「餐桌上的古蹟」系列的文創商品。

館方補充，初二至初六開館時間為上午9時30分至晚間6時，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾砲臺，可享免票優惠。