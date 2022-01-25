這鯊魚到底經歷了什麼！1名女網友日前送給父親IKEA知名鯊魚抱枕（Blahaj），沒想到過了半年她發現抱枕竟消風小了一倍，圓滾滾的身軀變成「比目魚」扁平狀，原來父親把抱枕拿來當枕頭每天壓，才會變此慘狀，她笑說「我爸真是人體壓縮機」；其他網友PO出各自「變形抱枕」照片，也分享各式復原辦法。

該名女網友在Dcard上發文笑說，她日前送給父親1隻IKea的鯊魚抱枕，經過半年後她竟發現鯊魚的「尺寸」整整小了1號，原本圓滾滾、棒狀的造型也變成「比目魚」形狀，呈現扁平、寬大的樣式，疑似是父親每晚都拿抱枕當枕頭來睡，她笑說「我爸真的是人體壓縮機！」

1名女網友日前送給父親IKEA知名鯊魚抱枕（Blahaj），沒想到過了半年她發現抱枕竟消風小了一倍，圓滾滾的身軀變成「比目魚」扁平狀。（翻攝自Dcard）

其他網友則留言說「有些娃娃的軟度躺起來真的比枕頭還爽」、「快變魟魚了啦」、「鯊魚：歸剛欸」、「我的也是欸！一模一樣，而且扁到弄不回」、「爸爸說拿出來的棉花打一打就會澎了，但我懶得打直接上蝦皮買新棉花」、「3D與2D」、「皺掉了，可以看出鯊魚生活很艱辛」。

也有不少網友建議補救辦法，「我媽是塞要淘汰枕頭的棉花」、「聽室友說有專門修娃娃的店」、「從側面縫線把鯊魚的肚子打開，棉花換新，然後藏針縫回去」、「拿去洗他會變成原型」，也有不少人分享自家「變形抱枕」的照片。