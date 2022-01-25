日本演員深田恭子因1998年和金城武合作戲劇《神啊！請多給我一點時間》而走紅，之後的《鬼之棲家》、《富豪刑事》也頗受好評，更以電影《下妻物語》拿下多座影后殊榮，演技備受肯定；不過她卻在去(2021)年5月罹患適應障礙症，暫停所有演藝活動接受治療，慶幸的是他在4個月後宣佈康復並重返演藝圈，並爆出即將嫁給地產大亨男友喜訊。然而，深田恭子今(25)日傳出確診新冠病毒的訊息，目前在自家休養中。

日本演藝圈疫情無止盡，今(25)日東京確診人數不但突破1.2萬人、全日本更超過6萬人大關，再度刷新紀錄，連知名女星深田恭子也宣布染疫。深田恭子的經紀公司發表聲明，表示她在前(23)日感到身體不適、稍微發燒，今(25)日接受PCR篩檢，結果呈現為「陽性反應」，目前正在自家隔離療養中。而同日，另一名人氣女星「吉岡里帆」也宣布確診，至於所染疫的可能是哪個變種病毒則不清楚。

日本演藝圈光是昨(24)日，就有包括演員、寫真女星、聲優及搞笑藝人等數十人染疫，其中還包括人氣女星佐佐木希。而如今39歲的女星深田恭子也確定感染新冠，深田恭子的事務所也呼籲粉絲不要擔心，她將遵照醫療機構的指示，專心養病。

深田恭子在2019年曾公開認愛大她5歲的地產公司社長杉本宏之，雖然交往近2年來兩人屢傳結婚消息，但都被一一否認。不過深田恭子和杉本宏之周邊的友人都透露，兩人目前正朝結婚計劃努力，更爆出由於深田恭子即將迎向40歲，因此非常渴望在此之前結婚並生下愛的結晶。