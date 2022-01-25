聯電今(25)日公佈2021年第四季營運報告，合併營收為新台幣591.0億元，較上季的559.1億元成長5.7％。與2020年第四季的453.0億元相比，年增30.5％。第四季毛利率為39.1％，歸屬母公司淨利為新台幣159.5億元，普通股每股獲利為1.3元。

聯電王石總經理表示，第四季客戶的強勁需求讓聯電各個晶圓廠持續保持滿載，而整體晶圓出貨量比上季增加1.7％，達到255萬片八吋約當晶圓。受惠於28奈米業務的明顯增長，2021全年營收比前一年成長超過20％，營業利益更創下了歷史新高。來自28奈米產品的營收較去年成長75％，強化了整體晶圓平均售價，並反映了與5G、AIoT和汽車大趨勢相關的強勁晶片需求，為改善公司財務結構做出重大貢獻。聯電完整的28奈米產品線將進一步優化產品組合和客戶群的多樣化，同時讓聯電取得更高的市佔率。

王石表示，展望2022年第一季，預期聯電目標市場中所有技術節點的需求都依然強勁。受惠於全球大趨勢推動而不斷增長的需求，加上半導體產業結構性轉變，公司長期成長將獲得強力支撐。聯電將持續透過差異化的特殊製程技術、卓越的晶圓製造、以及與合作夥伴需求密切相關的產能擴張來深化與客戶間的合作關係。同時也會持續推動降低成本，並謹慎管理資本支出，為股東帶來持續且穩健的報酬。