仕招社會福利慈善事業基金會連續20年關懷新竹縣的街友，課長周哲仁（左）25日致贈小紅包，與街友共度年節氣氛。（莊旻靜攝）

新竹縣政府社會處長李國祿（左）25日前往新竹縣中華照顧者關懷協會成立的中途之家，關心街友及了解運作狀況。（莊旻靜攝）

新竹縣中華照顧者關懷協會和街友一起販售烤地瓜，25日也分送給社會處長李國祿（左一）、仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁（左二）品嘗。（莊旻靜攝）

新竹縣中華照顧者關懷協會和街友一起販售烤地瓜，25日也分送給社會處長李國祿（左）、仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁（中）品嘗。（莊旻靜攝）

農曆春節即將到來，仕招社會福利慈善事業基金會25日前往新竹縣的街友關懷據點，致贈每人500元紅包，也是繼2002年開始以來，20年不中斷的愛心活動，新竹縣政府社會處、社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會也同步致贈防疫及民生物資，與街友共度溫馨年節。

仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁表示，基金會關懷街友活動已經第20年，從台北、新北市擴展到新竹縣及其他縣市，秉持董事長蔡衍明對慈善的重視，不僅發紅包，也協助街友走入社會，在雙北地區，也提供報紙給街友販售，協助也鼓勵街友自力更生，甚至有人販售報紙的量一天近百份，還有固定買家。

社會處長李國祿也說，秉持縣長楊文科對於弱勢者、身障的照顧，他也感謝仕招社會福利慈善事業基金會持續不間斷的關心街友，街友選擇不同的生活方式，他也希望可以持續支持、關懷、陪伴。李國祿也樂見中華照顧者關懷協會成立街友中途之家，協助就業、有穩定的生活，甚至在低溫來襲的時候，有可避風之處。

目前新竹縣政府造冊在岸的街友共有86名，不僅仕招社會福利慈善事業基金會準備每人500元的小紅包，社會處亦備有防疫及食品、中華照顧者關懷協會也提供禮盒等，讓街友感受年節的氣氛。

中華照顧者關懷協會近來成立中途之家，也協助街友就業，並開始販售烤地瓜，社工督導劉志枰表示，在街友尋找工作時，可能需要一個可暫時棲身之處，中途之家即為這樣的場所，烤地瓜也受到好評，一周甚至可賣出220斤。該協會除了中途之家，也持續走動式關懷，上周也舉辦尾牙，共度溫馨年節。