【LIVE直播】林秉樞驚爆雲端藏多名女性私密照 家暴案羈押屆滿將起訴｜2022.01.25

林秉樞去年11月間因涉嫌施暴監禁「港湖女神」高嘉瑜，並威脅散布不雅照，引起外界矚目，林也意外遭起底，與許多政商名流都有深厚關係，林遭羈押禁見即將屆滿2個月，新北地檢署今偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，將林秉樞起訴，另外藍營市議員告發洗錢部分，因林秉樞偽造匯款單據上剩餘存款部份，遭檢方依偽造文書起訴，其餘則是罪證不足不起訴處分。

全案起因於高嘉瑜指控，林秉樞去年11月11日至11月13日間，在新北市板橋區馥都飯店內拘禁她人身自由對她施暴，並恐嚇散布不雅照片，逼迫高嘉瑜寫下自白書。另外，高在同月24日參加林母告別式時，林因不滿高未把副總統賴清德請到場，更當場發飆扯掉高的帽子與口罩，還狂吼逼她當眾下跪，全案在同月30日被周刊揭發，而高也在同日持驗傷單報案，前往新北地檢署說明。

全案爆發後，檢警在12月1日展開第1次搜索約談，林秉樞隔日被依涉犯意圖散布而持有猥褻影像等7罪羈押禁見，高也委託律師對林提出妨害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，並透露，林秉樞遭扣押的豆腐頭記憶卡疑似遭調包，檢警扣押的豆腐頭與她所見不同，且內部還有其他女性的不雅影像，盼檢方迅速釐清。

另外，媒體也爆出，林秉樞曾在周刊刊登新聞前，委託賴姓女助理在高嘉瑜上節目時斗內留言恐嚇，威脅稱「妳自己想清楚，想不想爆料」、「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」、「妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」。

全案延燒期間，林秉樞的身分也備受外界關注，他與許多綠營政治人物看似過從甚密，母喪時也曾透過民進黨立委范雲向總統府要到總統的電子輓聯，林也被爆出曾與多位綠營民代單獨聚餐吃飯，林更被質疑是網軍頭，利用網軍攻擊賺錢，有媒體更獲得ATM交易明細表，顯示林的帳戶內有2300萬元餘額，而藍營市議員也質疑他有涉嫌洗錢之虞，前往台北地檢署告發，全案移交新北檢另案偵辦。