臺灣企銀數位金融創新獲得國家級肯定，臺企銀以「聯名北港朝天宮-線上點燈祈福系統與起家金帳戶」奪第18屆「國家品牌玉山獎」全國首獎，更是首家公股銀行獲此殊榮，總統蔡英文於25日接見得獎代表臺企銀董事長林謙浩，對臺企銀積極發展數位金融表達肯定。

臺企銀本次與朝天宮合作三大亮點數位金融服務，開發線上點燈祈福網、祈福機與起家金帳戶，網路就能申請點燈、捐款、開戶等服務，兩大百年品牌攜手創新，跨越時空及新冠肺炎疫情限制，為每年約700萬人次的進香信眾，透過網路傳達媽祖安定人心的力量，獲本屆「最佳產品類全國首獎」。

林謙浩表示，身為中小企業專業銀行，除了強化中小企業核心業務、開創多元獲利外，更要積極發展數位金融、落實ESG永續經營。此次獲獎的項目，即是在疫情中發揮臺企銀數位金融的力量，為防疫盡心力，更是落實企業社會責任的展現，亦代表同仁努力獲得高度認可。

近期臺企銀繳出亮眼的經營成績單，去年資產品質為歷年最佳，提存前獲利更創下歷史新高，表現相當突出。林謙浩以此鼓勵所有同仁保持初心，繼續迎接挑戰、勇於任事，往中小企業首選的往來銀行目標邁進。

臺企銀也不斷在數位金融領域耕耘，2021年拿下六大獎項，除獲國家品牌玉山獎「全國首獎最佳產品類獎、最佳人氣品牌獎、最佳產品類獎」三項獎座外，在有「客服界奧斯卡」美譽的CESA卓越客服大獎獲「最佳網路服務企業獎、最佳智能系統應用企業獎」雙獎，及票交所金融機構推廣業務獎「eFCS銷帳處理業務推動獎」。

未來臺企銀將持續用心瞭解客戶需求，重視客戶體驗，提供更優質暖心的數位金融服務。