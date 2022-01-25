大苑子與BROSMIND聯名推出「大苑子元宇宙冰果室」NFT，首波限量9隻波段釋出，30分鐘內搶購一空。大苑子第二波在FOUNDATION平台上架「特別版大苑子元宇宙冰果室」，以十倍價格售出。

不僅要讓世界看見水果之美，大苑子更要讓元宇宙看見水果之美！大苑子創全台鮮果品牌之先，找來西班牙設計兄弟檔BROSMIND聯手推出「大苑子元宇宙冰果室」NFT，首波在OpenSea限量9隻上架，隨即秒殺售罄，吸引國內外許多朋友收藏下單！不僅如此，全球限量唯一的「大苑子元宇宙冰果室特別版」在FOUNDATION競價販售，也以起賣價0.1ETH的十倍價格最終售出！大苑子更另外送出一年份的HPP冷高壓果汁六顆柳丁汁給最終得主，一年365天都可以品嘗到最原汁原味的台灣柳丁汁！

大苑子品牌成立20周年，曾經領先同業導入POS系統、成立專業物流倉儲、推出大苑子APP，讓通路和會員虛實整合，建立出自己龐大的會員資料庫，而這一次再度領先同業與國際級設計師聯手，推出融合品牌、鮮果、BROSMIND繽紛藝術風格的「大苑子元宇宙冰果室」NFT，期望讓鮮果的美味，不僅在台灣市場發光發熱，更能吸引國際市場的關注，讓更多人看見水果的美好，喜愛上大苑子為水果創造的各種變化與風味。

這次大苑子特別邀請LINE原創表情貼創作者，有設計界愛因斯坦與愛迪生別名的西班牙設計兄弟檔BROSMIND聯名創作，以大苑子logo為發想，融合各種鮮果繽紛的想像，創造出可愛的「大苑子元宇宙冰果室」，肩披水果斗篷，手拿新鮮草莓，腳踩地球，代表大苑子對於進軍元宇宙的野心與企圖，希望讓世界各地的人們，都能看到大苑子對於水果價值創造的努力，一同品嘗四季鮮果的滋味。

首波上架的大苑子元宇宙冰果室NFT，限量9隻以三波段釋出，在1/14晚間20:00開賣，率先釋出3隻，售價0.01ETH ; 20:15 釋出三隻，售價為0.02ETH ; 20:30 釋出三隻，售價為0.03ETH，總計9隻的大苑子元宇宙冰果室，在上架的30分鐘內，旋即吸引許多國內外買家關注，快速售罄！大苑子也特地準備全球限量的「大苑子元宇宙冰果室實體公仔」贈送給購買首波NFT的其中一位幸運兒及一位率先搶得3隻NFT的得主。

而二波在FOUNDATION平台上架的「大苑子元宇宙冰果室特別版」，起拍價格為0.1ETH，但在激烈的24小時競拍過程後，最終以1ETH賣出，價格足足飆漲10倍，由此可見這隻由大苑子與西班牙設計兄弟檔BROSMIND聯手打造的大苑子元宇宙冰果室，所擁有的市場價值及驚人魅力！最終得主除了將獲得實體公仔一隻，另外大苑子也贈送出一整年份最原汁原味的六顆柳丁汁。