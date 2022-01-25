新北市春節前大賣場聯合稽查 副市長率隊把關食安、公安及防疫（戴上容攝）

春節前年貨消費高峰期間，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，25日由副市長謝政達率市府消防局及工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等局室組成公共安全聯合稽查小組，擇定三重區家樂福聯合稽查，稽查全數通過。

市府表示，今日稽查重點項目包括：年貨食品散裝及完整包裝商品標示、食品儲存環境衛生及室內空氣品質、發行禮券相關定型化契約、公共意外責任險相關規定、消防安全設備動作與場所緊急應變等防火管理作為，安全梯、手扶梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、防火鐵捲門下方、排煙室有無違規設攤或堆置雜物等。

另外也查核防疫規定，出入賣場之人員或民眾是否依規定佩戴口罩、量測體溫及實聯制，並且確認賣場是否依規定進行人流管制，希望藉此督促業者重視食品、公共安全，並落實防疫工作，以提供民眾良好的購物環境及維護消費者權益。

新北市府呼籲，相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，同時請公共場所業者及所有市民遵循防疫相關規定，出入人員應量測體溫、配戴口罩、注意保持社交距離及落實實聯制，並勤加洗手，以確保全民健康與安全，讓新北市民安心過好年。