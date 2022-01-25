在YouTube擁有超過700萬訂閱數、破億觀看人次的「戰痘醫師」珊卓拉李（Sandra Lee）回來了！擅長治療各種皮膚腫塊和囊泡的美國皮膚外科醫師珊卓拉李，實境節目《戰痘醫師》第3季將挑戰治療更棘手的病患，其中一名43歲的女子克莉絲汀，手臂上長了一顆令人難以忽視的巨大腫瘤，經李醫師妙手回春，擠出了一顆足球般大的脂肪瘤，裡面滿滿都是黃膿，讓患者見狀都驚嚇到目瞪口呆。

李醫師治療痘痘、粉刺的影片畫片雖不美觀，但卻受到不少觀眾的熱愛，並封其為「舒壓爽片」，每次推出新影片出都會掀起話題。在新一季節目中，一名30歲的妙齡女子布蘭妮天生患有第一型神經纖維瘤，從頭到腳的每一寸皮膚都長滿密密麻麻的囊腫，大多時候都承受著身體腫痛，還要忍受旁人眼光，自小就被稱呼為「怪物」，甚至連小孩都因此在學校被同學嘲笑霸凌，讓她只能求助李醫師，最後取下了2、30顆大型囊腫，大幅度改善外觀、重拾自信。

另一名33歲的女子塔麥拉，患有尋常性魚鱗癬，全身皮膚都極為乾燥，指紋因不停脫屑而被磨平，腳底腳皮硬到可以拿菜刀直接削下一層腳皮，她平日還會拿砂紙摩擦皮膚去角質，看過無數醫師都無解。她在求助李醫師之後，經過縝密的皮膚細胞分析和藥物反覆測試，舒緩了不少皮膚乾癢症狀，各種疑難雜症都難不倒「戰痘醫師」。《戰痘醫師》第3季每週日在myVideo更新上架。