新北市三芝區公所與淡江大學公共行政學系首度合作辦理學生參與公務員生涯體驗見習計畫。為期五日的見習活動於今(25)日圓滿落幕，並由三芝區區長王立文頒發見習證書。20位學生今年寒假很不一樣，每日至公所不同課室近距離認識各課室業務及工作實況，學生從中得到許多寶貴經驗，也感受到推動區政業務的不易。

公務員體驗計畫是三芝區公所與淡江大學首次合作辦理，共錄取20名學生，以分組方式讓學生能到公所五大業務課室體驗不同的業務職掌。區長王立文表示，公行系學生未來從事公職機會很大，我們希望透過這個活動，讓學生有機會能夠瞭解地方政府公務人員職場概況和機關運作模式，也能幫助他們規劃未來職涯發展。

淡江大學公共行政學系主任陳志瑋表示，公行系學生到政府機關的實習名額不多，學生能夠在進入職場前了解公務員業務的機會真的很少。感謝三芝區公所提供淡江大學公行系學生體驗的機會，讓學生能夠將在校所學的理論與實務相互印證，擴展學習的視野及學習公部門行政經驗。

見習活動過程中，學生們由公所的指導員帶領認識區公所各業務的工作實況，各課室也精心安排不同的見習活動，從收發、採購等行政業務的說明介紹，到關懷據點訪視、重要景點、公園現勘，更安排帶領學生到疫苗接種站及納骨塔現場瞭解每位基層人員的工作情形，讓學生體會公務人員在推動區政及為民服務工作上的付出與辛勞。

結業典禮上，學生踴躍分享心得，也都表示相當開心能夠參加這次活動。區長王立文也肯定學生的表現及學習的態度，並頒發見習證書給參與的淡江大學學生。區長王立文表示，透過公務員體驗活動，我們不只想帶給學生可貴的學習經驗，也希望同仁與年輕學子互動中，可以汲取年輕世代的想法，為推動各項業務上注入更多元的觀點。