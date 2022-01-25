農曆春節將近，家家戶戶趕忙採購年貨迎新年，淡水警分局執行「111年加強重要節日安全維護工作」走進傳統市場犯罪預防宣導，昨(24)日上午，偵查隊偵查佐林慶宏與派出所員警手持警語來到清水市場，提醒民眾在擁擠人潮購物時，要提高警覺將隨身背包背至身體前方，以免財物被宵小覬覦。

春節前，市場採買人潮相當多，淡水警分局犯罪宣導團一行人走進市場，與民眾面對面近距離地實施防竊宣導，沿途以大聲公宣講外，也向採買的民眾發放喜氣洋洋的紅包袋，獲得熱烈的迴響，偵查佐林慶宏經過每個攤位前，不忘關心與提醒採買的婆婆媽媽們，「錢財不露白」、「包包放胸前」、「背包不離手」3撇步來保護自身財產，希望提升她們對於防竊的觀念與意識，增加自我保護能力。

淡水警分局呼籲民眾，春節期間，民眾舉家外出時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置在家中，避免宵小趁機侵入行竊；身處人潮擁擠的場所，除遵守防疫、戴口罩、勤洗手等規定外，也要提高警覺，隨時注意查看自己隨身的財物，希望民眾在開心過年之餘，也能守護好財產安全。