周興哲頗有廚藝天分，看Youtube教學就能學做菜。（陳俊吉攝）

賀歲檔國片《我吃了那男孩一整年的早餐》今舉行媒體茶會，導演杜政哲，演員周興哲、李沐、宋柏緯、婁峻碩、何思靜均出席，因電影劇情圍繞在「吃」，問演員們是否會做吃的給另一半？周興哲與主播趙岱新交往中，他大方表示會做菜給另外一半吃，節日喜歡在家簡單過，也會下廚露一手。

周興哲頗有廚藝天分，他說：「我有1個技能，就是看Youtube學做菜，都做得出來。」被女方稱讚過的料理有牛排跟紅醬松露義大利麵，料理風格走義式。而宋柏緯也喜歡做菜，手藝傳承媽媽，擅長做中式料理，今年過年想為家人下廚，女友王淨當然也品嘗過他的手藝。而婁峻碩說自己是負責吃的角色，女友焦凡凡則對日式料理特別拿手。

片中飾演工具人學長的周興哲，會親自捏飯糰給李沐吃，拍攝期間某天，李沐突然得了急性腸胃炎，杜政哲解釋不是周興哲的手作飯糰所致，李沐也澄清說因為劇組在屏東拍攝，每天都準時收工，她都會去踩點猛吃地方美食，有1天不知道吃了什麼吃壞肚子，就猛拉肚子、嘴唇發白，後來去醫院診斷是急性腸胃炎，還要打點滴，她苦笑說：「就是上戲吃好料，下戲只能吃白吐司，超慘的。」

電影裡還有1場李沐飆歌的重頭戲，拍兩天唱了約30次，壓力大到作惡夢，她害羞笑說：「劇組很多歌手，結果是我在上面唱歌。」不過好歌喉獲得周興哲、宋柏緯、婁峻碩稱讚，未來是否考慮出專輯？她表示隔行如隔山，暫時不敢挑戰斜槓歌手。