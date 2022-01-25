農曆春節將至，除有9天長假可與家人團聚、休息充電外，上班族最期待的就是年終獎金發放，針對這筆額外收入，台新銀行建議，善加利用獲得的每1分錢，無論消費或投資，都要經過審慎規劃，並提醒領到年終獎金後，可掌握理債、理帳、理財三大步驟，完善運用資金爭取穩健回報。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，年終獎金理財的第一個步驟是理債，也就是扣除開銷再運用。一般家庭皆需支付維持基本生活的必要開銷，如房租、房貸、車貸、水電瓦斯費、伙食費、子女教育費、定期壽險與意外險保費等。建議民眾可先將年終獎金扣除必要開銷後，再針對剩餘資金做進一步的運用。

第二個步驟是理財，即規劃儲蓄積財富，民眾可列出2022年度預計支出明細後，先提撥部分資金到儲蓄帳戶，避免一整年支出過大導致無法達到儲蓄的目標。此外，面對物價上漲、實質利率轉負等大環境影響之下，及早投資更顯得重要。

最後一個步驟為理財，重點在於提早理財創收益，建議民眾可拉長投資時間，以攤平風險並且享受複利效果。如何找到適合的投資商品後，再依自身短、中、長期理財需求，妥善運用年終獎金進行完善資產配置，進一步讓財富穩健增長，就成為一個重要的課題。

劉熾原說明，展望2022年投資市場概況，美國經濟和企業獲利持續復甦，股市長多格局未變，但隨著聯準會最快可能於今年3月啟動升息週期，貨幣政策正常化過程將引發短期市場波動，建議應股債平衡配置，除可降低波動帶來的衝擊，也同時參與資產增值機會。

今年在升息環境下，預期金融股將受惠於存放款利差擴大、獲利改善等利多支持。然而隨著通膨升溫，REITs租金收益將跟隨調漲，能源股則直接與油價和物價連動，所以REITs將是和能源股成為對抗物價上升的投資好選擇。

最後是元宇宙、新能源和電動車等題材屬新產業趨勢，短線波動仍高，建議可透過投資組合及定期定額方式，參與長期成長潛力。此外，雖美債殖利率緩升情勢中，部份債券可能會受影響，但在不違約的前提下，債券穩定領息和到期還本特性，在資產配置中仍擁有穩定資產和強化收益的優勢。

但面對疫情持續，劉熾原提醒，民眾可適度增加健康險，以補足醫療費用、住院時收入損失的財務缺口，更進一步以傳統壽險，強化人身保障，為家庭提供保護傘。台新銀行財富管理致力以最專業團隊及多元產品，提供最真心的服務，認真守護客戶資產，是民眾最佳的投資理財智慧好夥伴。