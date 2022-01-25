晶圓代工廠聯電(2303)今日召開線上法說，公布2021年自結合併營收創2130.11億元新高、年增達20.47％。毛利率33.8％、營益率24.26％雙創近21年高點。配合業外收益躍增，使歸屬母公司稅後淨利亦創557.8億元新高、年增達91.1％，每股盈餘（EPS）達4.57元。

聯電去年第四季自結合併營收創591億元新高，季增5.71％、年增達30.47％，毛利率39.1％、營益率29.8％，分創20年半及近21年高點。不過，因業外收益驟減，歸屬母公司稅後淨利159.49億元，季減8.65％、仍年增42.45％，改寫歷史次高，每股盈餘1.3元。

聯電總經理王石表示，去年第四季客戶需求強勁，使聯電各晶圓廠產能維持滿載、稼動率超過100％，整體晶圓出貨量季增1.7％，達255萬片8吋約當晶圓，產品組合轉佳配合出貨量增加，使營收進一步成長創高，其中22／28奈米產品占比約20％。

而聯電去年第四季營收創高，但獲利小幅下滑，主因業外收益5.58億元，季減達87.07％、年減達90.07％。聯電指出，主因26.9億元的投資淨收益，遭一次性的訴訟和解款項、金融工具交易損失等21億元其他損失抵銷。

王石指出，受惠28奈米業務明顯成長，使聯電去年營收達2130.11億元、營業利益達516.86億元，雙創新高。其中，28奈米產品營收年增達75％，強化整體晶圓平均售價，反應與5G、AIoT和汽車大趨勢相關的強勁晶片需求，顯著改善公司財務結構。

王石表示，聯電完整的28奈米產品線，將進一步優化產品組合和客戶群的多樣化，同時讓聯電取得更高的市占率。