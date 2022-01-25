記憶體製造廠法說會登場，旺宏(2337)做先鋒，周二下午收盤後線上召開，南亞科(2408)則在周三(1月26日)15時接棒舉行。旺宏、南亞科兩檔股價周二雙雙開高走低翻黑，分別收跌0.13%至38.6元、跌0.83%至72元。旺宏去年基本每股盈餘6.48元，相較前年2.9元顯著提升。法人預估今年營運，將逐季看旺到下半年。旺宏表示，不做財測，但比去年好的雄心仍是有的。

旺宏去年12月營收40.92億元，為同期新高，且已連續9個月營收創同期新高，年增23.77%、月減13.61%；在快閃記憶體(Flash)市場需求熱絡，淡季效應較往年並不明顯，去年第四季營收145.45億元，比去年第三季149.74億元歷史新高僅減2.86%，年增43.2%，為季度營收歷史次高及歷年同期新高，表現相對不淡；2021年營收首破500億元，為505.73億元，年增27.06%，續寫年度歷史新高紀錄，編碼型快閃記憶體(NOR Flash)與單層式儲存型快閃記憶體(SLCNAND Flash)銷售同步成長，是推升業績創高的主要動力。

2021年第四季營收淨額為新台幣145.45億元，營業毛利為新台幣68.63億元，營業毛利較前一季增加7%，也較前年同期增加109%，營業毛利率為47.2%，營業淨利為新台幣40.94億元，較前一季增加17%，也較前年同期增加185%，營業利益率28.1%，稅前淨利為新台幣40.41億元，較前一季雖減少34%，但較前年同期增加199%，稅後淨利為新台幣36.92億元，本季每股盈餘為新台幣2.00元，每股淨值為25.20元。

上季折舊費用及攤銷費用為新台幣11.06億元。上季營業活動之淨現金流入為新台幣70.43億元。上季資本支出為新台幣25.42億元，主要為廠房設施及機器設備採購。

2021年營收首破500億元，為505.73億元，年增27.06%，續寫年度歷史新高紀錄，營業毛利210.5億元，年增57%，營業毛利率41.6%，年增7.9個百分點，稅前淨利133.28億元，年增128%，本期淨利119.63億元，年增125%，基本每股盈餘6.48元，相較前年2.9元顯著提升。

旺宏目前有三大產品線，以去年第四季來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔營收淨額14%、52%及28%；NAND型快閃記憶體佔上季營收淨額14%，較前一季雖減少11%，但較前年同期增加125%；NOR型快閃記憶體佔上季營收淨額52%，較前一季雖減少2%，但較前年同期增加100%；唯讀式記憶體(ROM)佔上季營收淨額28%，較前一季減少2%，也較前年同期減少11%。而晶圓代工事業群佔上季營收淨額6%，較前一季增加7%，也較前年同期增加1%。