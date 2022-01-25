中新社報導，北京市今天（25日）召開第275場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，昨天（1月24日）16時至今天（1月25日）16時，北京市新增本土確診病例12例、無症狀感染者3例，涉及西城、朝陽、豐台、大興等4區。Omicron變異株關聯疫情無新增感染者。

龐星火表示，1月15日以來，北京市累計報告本土新冠肺炎病毒感染者67例，其中，Omicron變異株關聯疫情累計報告病例6例，均為確診病例，均為輕型；Delta變異株關聯疫情累計報告病例61例，確診病例47例（輕型32例、普通型15例）、無症狀感染者14例。

★北京新增2個中風險地區

北京市新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、市衛健委副主任、新聞發言人李昂今天（25日）在發布會上表示，截至今天（25日）12時，豐台區玉泉營街道黃土崗村14天累計報告2例本土確診病例，豐台區玉泉營街道萬柳西園社區近14天累計報告2例本土確診病例。

經北京市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，北京市即日起將豐台區玉泉營街道黃土崗村、豐台區玉泉營街道萬柳西園社區定為中風險地區。

李昂稱，截至目前，北京市有高風險地區1個，為豐台區玉泉營街道萬柳園小區；有中風險地區6個，為豐台區新村街道怡海花園恆豐園、南苑街道南庭新苑北區、玉泉營街道億朋苑一區、玉泉營街道黃土崗村、玉泉營街道萬柳西園社區，房山區長陽鎮北廣陽城大街8號。全市其它地區均為低風險地區。

★北京：開展冷鏈從業人員全面排查 堅決阻斷病毒隱匿傳播

發布會上，北京市政府新聞發言人徐和建表示，要進一步加強重點人員篩查工作，全覆蓋不遺漏。繼續開展冷鏈從業人員全面排查、風險點位全面排查，小藥店、小診所全面排查，重點風險人群全面篩查，堅決阻斷病毒隱匿傳播。