台中榮總職業醫學科協助蔡先生（中）申請勞保職災失能給付。（馮惠宜攝）

用命換錢 石棉瓦工人退休後罹癌 台中榮總出手幫忙討職災給付

67歲蔡先生年輕時從事搭建鐵皮屋及鋼架廠房的工作，曾長期曝露在石棉瓦環境中，未料退休12年後罹患惡性間皮細胞瘤，經台中榮總職業醫學科醫師主動發現並協助搜證申請職災給付，始獲勞保百萬元補償，蔡太太說，先生每個月醫藥費高達20萬元，這份即時雨幫助很大。

蔡先生從事營建業30年，2008年退休並退出勞保，2019年因出現呼吸喘就醫，當年12月被診斷罹患原發於肋膜之惡性間皮細胞瘤，雖接受手術、化療，仍體力快速下降，飽受肋膜與腹部積水之苦，每四天就必須到院接受侵入式治療。

由於文獻已證實只要曝露在石棉環境中達10年即可能罹患間皮細胞瘤，台中榮總職業醫學科主動搜尋到蔡先生的病例且高度懷疑是職業傷害所致，經主動聯繫，蔡先生坦言曾從事搭建鐵皮屋及鋼架廠房的工作數十載，當時鐵皮屋普遍使用石棉瓦片來舖設屋頂，且都未戴口罩或面罩等防護，雖然環保署在1989年5月禁用石棉，但蔡先生已曝露在石棉環境中達10多年。

蔡先生認知到過去工作早已長時間暴露在危害當中還因此致癌懊悔年輕用命換錢，當中榮職業醫學科主任詹毓哲與醫師楊翰選主動協助認定職業病與申請勞保補償，蔡先生認為自己退保已10多年，原本不抱希望，沒想到約兩個月後即獲勞保局核發失能給付，這筆約百萬元的補償金也為他抗癌路注入一劑強心針。

台中榮總職業醫學科主任詹毓哲指出，職業病的認定與一般疾病診斷不同，需綜合考量職業暴露、時序性，與其他多重原因，而和癌症相關的職業病認定更是不容易，因暴露有害物質之後通常至少十年才會演變成癌症，不少患者更是像蔡先生一樣退保多年才發病，在申請各項給付上會更加困難，但本著治病，更要照顧患者家庭，該院採主動出擊提供協助。

台中榮總也在25日成立職業傷病預防及重建中心，整合復健科、精神科、骨科、內外科、家庭醫學科等科部，不只做職業病診斷、協助申請勞保失能給付，更提供治療、復健一條龍服務，以提供中部勞工朋友最優質的職業災害預防及重建服務。